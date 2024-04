Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Unfall, der am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Göcklingen geschehen ist. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Malergeselle von einem Baugerüst. Der Mann zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Das Baugerüst kam dabei ebenfalls zu Fall. Zur weiteren Behandlung musste er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd und die Kriminalpolizei haben die Örtlichkeit in Augenschein genommen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.