Er kam 2018 zum 1. FC Kaiserslautern, nur Kevin Kraus und Hendrick Zuck sind ebenso lange Bestandteil des Kaders. Doch nun trennen sich die Wege: Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hat Dominik Schad an diesem Mittwoch bestätigt, dass er kein neues Vertragsangebot erhalten hat und die Roten Teufel verlassen wird. In dieser Saison kam der Außenverteidiger auf nur fünf Einsätze. Nach der Winterpause spielte er kein einziges Mal mehr für die Roten Teufel. Bei welchem Klub er in Zukunft in Lohn und Brot stehen wird, sei „noch in der Schwebe“, sagt der 26-Jährige. Er ist jedoch „sehr guter Dinge“, alsbald seinen künftigen Arbeitgeber präsentieren zu können. Eine ausführliche Geschichte über Dominik Schad lesen sie am Donnerstag online oder in der gedruckten Freitagsausgabe.