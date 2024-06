Die Metzgerei Pelgen in der Kellereistraße wird zum 30. Juni schließen. Das hat Inhaber Jürgen Pelgen über Plakate und einen Beitrag in den sozialen Medien verkündet. Der Traditionsbetrieb besteht seit 1968 in der Neustadter Innenstadt. Ursprünglich sei sein Plan gewesen, bis 70 Jahre – also bis 2026 – weiterzumachen, erklärt Pelgen am Mittwoch im RHEINPFALZ-Gespräch. Doch mit Blick auf die große Baustelle in der Kellereistraße und sein Alter habe er entschieden, die Metzgerei aufzugeben. „Das war mein Leben, ich habe das gerne gemacht“, betont der 68-Jährige. Dennoch sei es an der Zeit, „das Leben noch ein bisschen zu genießen“. Der Ruhestand werde eine Umstellung, aber er freue sich darauf, „nicht mehr jeden Tag um halb 5“ aufzustehen. Jürgen Pelgen hatte die Metzgerei 1993 von seinem Vater übernommen und bis dato zusammen mit seinem Sohn die Wurst- und Fleischspezialitäten selbst hergestellt. In dem Familienbetrieb halfen auch seine Frau, seine Schwester und seine Tochter hinter der Verkaufstheke im Laden mit.