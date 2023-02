Am Wochenende waren über dem Pfälzer Nachthimmel helle Objekte zu sehen – teilweise wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Um was es sich handelt, ist einfach zu erklären.

Von Maximilian Hempel

Als Hasan Yildiz Samstagnacht nach der Arbeit von Ludwigshafen nach Mutterstadt fährt, fallen ihm mehrere helle Objekte im Nachthimmel über der Pfalz auf. Er zückt kurz darauf sein Handy und schießt einige Fotos. Gleich mehrere dieser leuchtenden Punkte befinden sich im fast selben Abstand zueinander – wie an einer Perlenkette aufgereiht. Yildiz lässt die Beobachtung keine Ruhe und er schickt später seine Fotos der RHEINPFALZ-Redaktion.

Doch was hat Yildiz gesehen? Das sei sehr einfach zu erklären, heißt es vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf Anfrage. In den vergangenen Jahren hat das private Weltraumunternehmen Space X des Milliardärs Elon Musk immer wieder Satelliten in die Erdumlaufbahn befördert. Das Ziel: Unter dem Namen Starlink baut Musk seit Jahren ein erdumspannendes Satellitennetz auf, das Menschen auf der ganzen Welt mit stabilem Internet versorgen soll. Werden die Satelliten ins Weltall geschossen, sind sie für einige Zeit nach dem Start in ihrer aufgereihten Formation am Nachthimmel gut erkennbar.

Das passierte auch am vergangenen Donnerstag wieder. Um 2.58 Uhr Ortszeit beförderte Space X laut eigenen Angaben mit einer „Falcon 9“-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida 53 weitere Satelliten in die Erdumlaufbahn. Diese seien auch Tage später noch gut am Abend- und Nachthimmel zu erkennen, sagt DLR-Pressesprecher Andreas Schütz.

Mehr Informationen zu den Raketenstarts von Space X finden sich im Netz unter spacex.com. Unter findstarlink.com kann man außerdem nachvollziehen wann man Starlink-Satelliten an der eigenen Position sehen kann.