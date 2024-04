Mohammad Haris Khalil ist Auszubildender bei der Gemeinde Limburgerhof. „Ein großes Glück für uns“, sagt die Beigeordnete Rosemarie Patzelt. Denn erstens herrsche in Verwaltungen Fachkräftemangel. Zweitens sei Khalil richtig gut. Und drittens fungiere er als Vermittler und Dolmetscher. Der 25-Jährige kommt aus Afghanistan. Er ist seit gut einem Monat Deutscher. Das betont er gerne.

Das Datum nennt Mohammad Haris Khalil ohne darüber nachzudenken: Am 7. März 2017 ist er mit seiner Familie in Frankfurt gelandet. Sein Vater, seine Mutter, drei Schwestern und er. Mit dem Bus ging es vom Flughafen nach Ludwigshafen ins Kreishaus. Nachdem die ersten Formalitäten dort erledigt waren, ging es wieder ins Auto. Die Gemeinde Limburgerhof hat die Familie abgeholt und in eine Wohnung auf dem Kohlhof gebracht. „Das war erst einmal etwas komisch“, meint Khalil. „Es ist schwer, in einem fremden Land bei null anzufangen, wenn man die Kultur und die Menschen noch nicht kennt.“

Den ganzen Text lesen Sie hier.