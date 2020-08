Von Michael Reuter

Pfalzpunk, eine Interessengemeinschaft junger Winzern, sorgt wieder für Schlagzeilen: Nach Angaben von Geschäftsführer Florian Hahn wird die Schauspielerin und Moderatorin Jasmin Wagner am Donnerstag um 16 Uhr für die Präsentation eines Tropfens mit Namen „Rose Nur geträumt“ in das Weinhaus von Franz Hahn nach Albersweiler kommen.

Der vorgestellte Wein stammt von Martin Hochdörffer. Der prominente Gast aus Hamburg wurde mit deutschsprachigen Liedern unter dem Künstlernamen Blümchen in den 1990er-Jahren bekannt. Damals hat die heute 40-Jährige Millionen von Platten verkauft und Musikpreise wie den Echo erhalten. Inzwischen arbeitet sie vorwiegend als Moderatorin sowie Schauspielerin in Theater-, Film- und Fernsehproduktionen. „Kennengelernt haben wir sie bei der Aftershow-Party von Germanys Next Topmodel im vergangenen Jahr. Nun hat sich der Kontakt verfestigt“, erzählt Florian Hahn auf Anfrage.

Hinter Gastgeber Pfalzpunk stecken junge Weinmacher und Sommeliers, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Werbung für die heimischen Kreszenzen zu betreiben. Unter anderem im Internet oder bei bekannten TV-Veranstaltungen. „Wir sind allesamt junge Menschen mit Ecken und Kanten. Wir wollen mit Pfalzpunk einen neuen Weg gehen, keine glattgebügelten Weine bieten,“ sagt Hahn. Mit dem Wort Punk sei nicht die Musikrichtung, sondern vielmehr das Rebellische gemeint. Schon der Start im März 2019 verlief turbulent: Erst Weinpartner bei Deutschland sucht den Superstar, dann Deutscher Sportjournalistenpreis, Germanys Next Topmodel, Let’s Dance und Deutsches Produzentenfest im Kanzleramt.

Pfalzpunk versteht sich nicht als Konkurrenz zu bestehenden Weinwerbeorganisationen. „Wir arbeiten beispielsweise eng mit der Südliche Weinstraße zusammen“, betont Hahn. Überregional präsentiert sich Pfalzpunk auch noch beim First-Step-Award, dem Deutschen Comedy-Preis, beim The-Voice-of-Germany-Finale, bei Das-Supertalent-Finale, bei Opus Klassik und der José-Carreras-Gala.