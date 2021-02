[Aktualisiert 17 Uhr] Am Sonntagmorgen ist gegen 7.20 Uhr ein Milchlaster auf der A63 in Höhe Steinbach zwischen Göllheim und Winnweiler in Fahrtrichtung Kaiserslautern verunglückt. Laut Polizei ist der Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen geraten. Der 27-jährige Fahrer aus Neuwied habe nach links übersteuert und sei gegen die Mittelschutzplanke gestoßen, der Tanklastzug sei danach auf die linke Seite gekippt. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Laut Polizei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Westpfalzklinikum geflogen.

Bei dem Aufprall auf die Schutzplanke ist der Tank des Sattelzugs aufgerissen, weshalb sich die geladene Frischmilch über beide Richtungsfahrbahnen verteilte. Derzeit laufen noch immer die Bergungsarbeiten. Die Fahrbahn in Richtung Mainz war für etwa eine Stunde voll gesperrt, die Gegenfahrbahn blieb in Richtung Kaiserslautern bis in den Nachmittag gesperrt, teilt die Polizei mit.