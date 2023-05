Die Firma Bergland GmbH in Wernigerode ruft vorsorglich zwei Süßigkeiten aus ihrer Produktion zurück. Dabei handelt es sich um die „Milk Chocs“ der Marke Chocóla und „Milch Chocs“ der Marke Rewe Beste Wahl, jeweils Vollmilch in der 200 Gramm-Packung. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Produkten kleine, spitze Metallteile befinden, heißt es dazu auf dem Portal lebensmittelwarnung.de. Die Produkte wurden unter anderem in Märkten in Rheinland-Pfalz verkauft. Die vorsorglich zurückgerufenen Produkte haben das Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2024.