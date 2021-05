Bluttat in der Innenstadt: Ein 47-Jähriger hat am Sonntag gegen 13.50 Uhr einem 49-Jährigen am Danziger Platz mit einem Messer in die Brust gestochen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, hat der mutmaßliche Täter zunächst versucht zu fliehen, sei dann aber festgenommen worden. Das Opfer wurde im Krankenhaus operiert. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Während der Tat sei der 49-Jährige in Begleitung der früheren Lebensgefährtin des 47-Jährigen gewesen.

Beschuldigter ist polizeibekannt

Weil der beschuldigte Deutsch-Grieche schon mehrfach im Zusammenhang mit Beziehungstaten auffällig und polizeibekannt gewesen sei, geht die Polizei auch in diesem Fall von einer ähnlichen Motivlage aus, wie ein Präsidiumssprecher auf Anfrage sagte. Alarmiert hatten die Einsatzkräfte Augenzeugen des Vorfalls. Am Montag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 49-Jährigen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Nun würden Zeugen befragt, weitere Spuren am Tatort gesichert und die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft vorgelegt, sagte der Polizeisprecher.