Es wird an vielen Straßen in Kaiserslautern gebaut werden in den nächsten Monaten – was zu einigen Sperrungen und Verkehrsbehinderungen führen wird. Die Neue Stadtmitte soll im Herbst 2025 fertiggestellt sein. Der letzte Abschnitt wird voraussichtlich Mitte Juni angegangen werden, wofür eine Sperrung der Burgstraße erforderlich sein wird. Schon Ende 2024 könnte die Gleisunterführung am Viadukt in der Trippstadter Straße wieder passierbar sein. Insgesamt 40 Millionen Euro investieren Stadt, Stadtentwässerung und Stadtwerke in die Maßnahmen, welche für dieses Jahr vorgesehen sind. 100 Großbaustellen sind geplant, dazu kommen 1000 bis 1500 Kleinbaustellen. Ein grober Überblick: Link.