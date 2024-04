Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 40 Millionen Euro wird der Stadtkonzern in diesem Jahr in Baumaßnahmen an der Infrastruktur investieren. Wenn viel gebaut wird, hat das Auswirkungen auf den Verkehr. Während sich Autofahrer an einigen Stellen auf Sperrungen einstellen müssen, wird der Verkehr anderorts wieder fließen.

Mit rund 100 Großbaustellen ist in diesem Jahr im Stadtgebiet von Kaiserslautern