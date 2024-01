Wegen eines Unfalls mit 18 Fahrzeugen auf der A6 zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn sind die Wehren der Region am Montagvormittag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Einsatzleiter Florian Rahmseger berichtet: Die Retter-Truppen setzten 41 Fahrzeuge und 150 Leute in Marsch. Sie kamen aus Enkenbach-Alsenborn, vor allem aber aus der Verbandsgemeinde Leiningerland und aus Grünstadt. Denn gekracht hatte es auf der Fahrbahn in Richtung Westen, die Unfallstelle war daher am besten aus östlicher Richtung zu erreichen. Was passiert war und wie der Einsatz für die Freiwilligen verlief, steht im ausführlichen Bericht.