Pass-Übungen, Pass-Übungen und noch mal Pass-Übungen: Marco Antwerpen (49), der neue Chefcoach des vom Abstieg bedrohten Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, hat am späten Mittwochvormittag erstmals das Training am Betzenberg geleitet. Eine Stunde und 20 Minuten dauerte die erste Einheit im strömenden Regen. Parallel zu den Übungen nahmen sich Antwerpen und Co-Trainer Frank Döpper (49), den der neue Kaiserslauterer Chefcoach vor allem aus gemeinsamen Tagen bei Preußen Münster kennt, Zeit für Einzelgespräche mit einigen FCK-Profis – etwa mit Vize-Kapitän Kevin Kraus.

Kraus wieder im Training, auch Zimmer geht es besser

Kraus ist nach seinen Knieproblemen, die die Partie am Samstag gegen Wehen Wiesbaden (0:1) für ihn schon nach der ersten Halbzeit enden ließen, wieder ins Teamtraining eingestiegen, wenn auch in leicht reduziertem Maße. Außenbahnspieler Jean Zimmer wurde nach seinem grippalen Infekt noch etwas geschont, er soll am Donnerstag wieder voll einsteigen.