Zu einem handfesten Streit mit Verletzten ist es am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr am Neustadter Hauptbahnhof gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilt, waren zwei 15-Jährige mit Migrationshintergrund und eine 14-jährige Deutsche in der S-Bahn in Richtung Neustadt unterwegs, als ein 27-jähriger Deutscher sie aufgrund ihrer Herkunft beleidigte und bedrohte. Nachdem der Zug den Hauptbahnhof Neustadt erreicht hatte, kam es zwischen den 15-Jährigen und dem Mann zu einer Schlägerei. Weil ein Jugendlicher mit einer Kette als Schlagring auf den Mann zuging, drohten die hinzugerufenen Beamten mit dem Einsatz eines Tasers, worauf sich die Beteiligten festnehmen ließen. Einer der Jugendlichen wies eine blutende Wunden am Kopf auf, er kam ins Krankenhaus. In seiner Hosentasche wurde ein Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Die Kontrahenten müssen sich nun jeweils wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Auf den 27-Jährigen kommen zusätzlich Verfahren wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung zu, auf die Jugendlichen wegen Führen eines Messers.