Eine Mischung aus Selbstvergewisserung und Wahlkampf prägt den Auftakt der CDU-Regionalkonferenzen in Mainz. Die Parteispitze tourt mit ihrem Entwurf zum Grundsatzprogramm durch sechs Städte in Deutschland. Friedrich Merz räumt in der Islamfrage Nachbesserungsbedarf ein. Bei einem anderen Thema bleibt er hart.

