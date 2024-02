Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Mischung aus Selbstvergewisserung und Wahlkampf prägt den Auftakt der CDU-Regionalkonferenzen in Mainz. Die Parteispitze tourt mit ihrem Entwurf zum Grundsatzprogramm durch sechs Städte in Deutschland. Friedrich Merz räumt in der Islamfrage Nachbesserungsbedarf ein. Bei einem anderen Thema bleibt er hart.

Fünf Minuten dauert es, bis der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in seiner Rede Wahlkampftemperatur erreicht: „Wir beanspruchen wieder die Führung dieses Landes, weil es so nicht weitergehen