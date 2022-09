Julius Meyer-Siebert, seit Januar 2022 mit Zweitspielrecht bei den Eulen Ludwigshafen, ist aufgrund von Personalproblemen diese Woche bei seinem Stammverein SC SHfK Leipzig gefragt. Der linke Rückraumspieler gehört am Donnerstag (19.05 Uhr) im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen zum Kader der Leipziger. Der 22-Jährige steht bis zum 30. Juni 2025 beim SC DHfK unter Vertrag und ist bis Mitte 2023 an die Eulen ausgeliehen. Leipzig ist mit 0:4-Punkten in die Saison gestartet, die Löwen haben 4:0 Punkte geholt. Bei den Sachsen fällt Spielmacher Lovro Jotic mit einer Knieverletzung monatelang aus. Der Verein sucht Ersatz. Da mit Oskar Sunnefeldt ein weiterer Rückraumspieler verletzt ist und im Bundesligaspiel des SC bei den Rhein-Neckar Löwen nicht mitwirken kann, wird Meyer-Siebert aushelfen. Seit Montag befindet sich der Nothelfer in Leipzig und bereitet ich mit dem Team auf das Spiel gegen die Löwen vor. „Ich freue mich sehr, dass Julius so kurzfristig einspringt und uns für die Partie am Donnerstag zur Verfügung steht, um die Lücke von Oskar im linken Rückraum zu schließen,“ sagt SC-Geschäftsführer Karsten Günther. Bei den Löwen kehrt Niclas Kirkelökke in den Kader zurück. Rund 3600 Karten sind bisher verkauft.