Die Identität der Frau, die am Mittwoch tot auf einem Waldweg an der Wolfsburg in Neustadt gefunden wurde, ist geklärt. Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeidirektion Neustadt handelt es sich um eine 87-Jährige aus Neustadt. Ihre Leiche war um kurz nach halb 10 morgens von Wanderern entdeckt worden. Zur Auffindesituation machte die Polizei am Donnerstag keine weiteren Angaben. Nur so viel: „Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit von einem Unfallgeschehen ohne Fremdbeteiligung auszugehen.“ Die Staatsanwaltschaft habe nun die Obduktion des Leichnam angeordnet. Wenn das Ergebnis vorliegt, wollen Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Informationen mitteilen.