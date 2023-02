Bundestrainer Alfred Gislason setzt für die Länderspiele gegen Dänemark im Euro Cup am Donnerstag, 9. März in Aalborg und am 12. März in der Barclays Arena Hamburg auf Konstanz. Vom WM-Kader wurden Philipp Weber (SC Magdeburg), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig) und Djibril M’Bengue (Bergischer HC) nicht berücksichtigt. Torhüter David Späth von den Rhein-Neckar Löwen und Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf) sind als Trainingsgäste dabei.