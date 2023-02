Sergej Gorpishin, einer von drei Kreisläufern im Kader des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, fällt wegen eines Bänderrisses im linken Fuß auf unbestimmte Zeit aus. Die Verletzung hatte sich der 25-Jährige am Samstag in Minute 34 bei der 27:34-Niederlage in Balingen zugezogen.

„Ich hatte noch Glück im Unglück. Drei Bänder sind gerissen, eins ganz, eins halb, eins angerissen. Aber zum Glück hat das Syndesmose-Band gehalten, sonst wäre die Saison für mich vorbei gewesen“, schildert Gorpishin. „Ich kann noch keine Prognose abgeben, wann ich wieder spielen kann. Ich will aber alles dafür tun, der Mannschaft schnell wieder helfen zu können, unsere Ziel zu erreichen. Der Fuß ist erstmal ruhig gestellt worden, ich fange jetzt wieder an, ihn zu bewegen und zu belasten“, sagt der Kreisläufer. Er wird in der Praxis von Eulen-Physiotherapeut Christian Simon in Ludwigshafen behandelt und fühlt sich dort gut aufgehoben.

Gorpishin war zuletzt auch offensiv gut drauf, machte beim 30:35 in Dessau fünf Tore bei fünf Versuchen, in Balingen traf er bei fünf Würfen viermal.