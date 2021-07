Anil Gözütok muss das Trainingslager des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in Mals in Südtirol vorzeitig verlassen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat sich bei einer Trainingseinheit in einem Zweikampf am Knie verletzt. "Wir wollen eine Untersuchung machen, was am Knie ist. Es ist ein Trainingsunfall im Zweikampf. Das war nicht gut für uns", gab sich FCK-Trainer Marco Antwerpen besorgt. Gözütok wird mit Mannschaftsarzt Harald Dinges zurück in die Pfalz fahren, der ohnehin vor hatte, am Dienstag zurück zu reisen.

Ein Lob für die Mannschaft

Auch wenn die Verletzung von Gözütok schmerzt, so ist Antwerpen dennoch angetan vom bisherigen Verlauf des Trainingslagers: "Ich bin sehr zufrieden. Die Spieler sind am Limit, körperlich nicht frisch, bringen aber immer wieder was auf den Platz. Das ist sehr, sehr gut." Am Dienstagvormittag standen auf der herrlichen Sportanlage – umgeben von Bergen – Abschlüsse auf dem Programm. Neuzugang Mike Wunderlich präsentierte sich dabei besonders treffsicher, da waren einige sehr ansehnliche Kombinationen dabei.

Zimmer: "Sehr gute Charaktere dazubekommen"

"Wie immer im Trainingslager kommt irgendwann der Punkt, wo es kippt. Aber ich glaube, dass wir es ganz gut schaffen, sowohl bei den Mahlzeiten als auch im Training Spaß zu haben. Dennoch ist auch die nötige Härte und Konzentration dabei. Der Spaß hilft, über die Runden zu kommen", sagt Kapitän Jean Zimmer, der die Atmosphäre im Team lobt: "Die Mischung aus Konzentration, Fokus und Spaß kriegen wir aktuell sehr, sehr gut hin, weil wir in der Mannschaft auch sehr gute Charaktere dazubekommen haben." Noch bis Samstag weilen die Roten Teufel in Südtirol. Am Donnerstag (19 Uhr) steht ein weiteres Testspiel gegen den lokalen Verein FC Obermais auf dem Programm.