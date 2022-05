Mehrere Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren seit 7.18 Uhr die B37 am Ortseingang in Heidelberg - in Höhe des Marriott Hotels. Fünf der etwa 25 Demonstranten haben sich laut Polizei mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festgeklebt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Beamten rechnen mit weiteren Behinderungen.

Die Gruppe blockiert seit Monaten deutschlandweit immer wieder Straßen und Autobahnen. Sie fordert aktuell einen "Stopp des fossilen Wahnsinns". Außerdem tritt sie für ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung ein sowie für eine Agrarwende, um Treibhausgase zu mindern. Die Gruppe will nach eigener Aussage regelmäßig an Montagen Straßen blockieren.

