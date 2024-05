In der Nacht auf Donnerstag ist ein Mann aus dem Sicherheitsdienst des Parkhauses Klemmhof mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte der Mitarbeiter auf seinem Rundgang durch das Parkhaus gegen 0.15 Uhr drei junge Männer. Als er sie ansprach, schubste einer der drei den Security-Mann, ein anderer zückte ein Messer und verletzte ihn damit am Unterarm. Dann flohen die drei Täter aus dem Parkhaus und beschädigten auf dem Weg noch den Außenspiegel eines abgestellten Fahrzeugs. Um wen es sich bei den drei Flüchtigen handelt, ist laut Polizei bislang unklar. Wer Hinweise zum Fall geben kann, soll sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.