Der Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat mit der Schließung weiterer Filialen das Kernproblem nicht gelöst. Es fehlt ein griffiges Konzept.

Für Speyer, den einzig verbliebenen Standort von Kaufhof oder Karstadt in der Pfalz, ist es eine gute Nachricht, vor allem für die Mitarbeiter des Hauses dort: Die Filiale bleibt erhalten. Der Kaufhof-Standort am Mannheimer Paradeplatz jedoch soll Ende August geschlossen werden. Galeria Karstadt Kaufhof durchläuft mal wieder ein Insolvenzverfahren. Die Schwierigkeiten der oft in teurer Innenstadt-Lage positionierten Häuser bestehen schon lange.

