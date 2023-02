In der Diskussion um die Umbenennung von Karl-Räder-Allee, Philipp-Fauth-Straße und Maler-Ernst-Straße könnte sich ein Kompromiss abzeichnen: Der Seebacher Ortsbeirat hat am Mittwochabend eine einstimmige Beschlussempfehlung an die städtischen Gremien bezüglich der geplanten Umbenennung der Karl-Räder-Allee getroffen. Wie Ortsvorsteher Günter Eymael nach der Sitzung auf Anfrage sagte, unterstütze das Gremium eine Lösung, wonach die Karl-Räder-Allee künftig Lindenallee heißen soll. Mit einem zusätzlichen Schild soll darauf hingewiesen werden, dass die Straße vormals nach dem Dürkheimer Mundartdichter Karl Räder benannt war. Über einen QR-Code auf dem Schild soll die Möglichkeit gegeben werden, sich über das Lebenswerk Karl Räders, aber auch über den Grund dafür zu informieren, warum die Straße umbenannt wurde.

Blaupause für andere Straßennamen?

Räder war nach Untersuchungen des Historikers Roland Paul Propagandist des Nazi-Regimes. Der ursprünglich vom Kulturausschuss der Stadt vorgeschlagene Name, der an die Köchin Anna Bergner erinnern sollte, wäre damit verworfen. Im Ortsbeirat hatte es zur geplanten Umbenennung bislang keine einheitliche Linie gegeben. Ortsvorsteher Eymael hatte zudem kritisiert, dass das Gremium nicht in die Entscheidungsfindung bei der Umbenennung einbezogen worden war.

Wie der Ortsvorsteher sagte, stimmte der Ortsbeirat Seebach nun einem Vorschlag aus den Stadtratsfraktionen zu, die über das Thema beraten hatten. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Kompromiss in den städtischen Gremien Rückhalt findet und als Muster auch für Maler-Ernst- und Philipp-Fauth-Straße dienen könnte. Am Dienstag befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema. Auf der Tagesordnung steht bislang ein Info-Punkt, zu dem auch Kulturausschuss und Ortsbeirat Seebach geladen sind. Über eine Umbenennung der drei Straßen entscheidet der Stadtrat am 14. Februar.