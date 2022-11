Der Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht. Bundestrainer Hansi Flick muss auf den verletzten Dortmunder Marco Reus verzichten. Auch Reus’ Vereinskamerad Mats Hummels ist nicht dabei. Dagegen ist der jüngst überragende Mario Götze von Eintracht Frankfurt im Aufgebot. Etwas überraschend entschied sich der Bundestrainer für Christian Günter vom SC Freiburg – und nicht für Robin Gosens von Inter Mailand. Gosens gehört bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr zu den positiven Erscheinungen. Der 17-jährige Youssoufa Moukoko, der sich in den vergangenen Wochen empfahl, hat den Sprung in das Aufgebot geschafft, genau wie Niclas Füllkrug von Werder Bremen. „Die Gespräche waren sehr intensiv. Wir haben uns am Dienstag getroffen, wir haben viele Dinge durchgespielt. Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Kader, den wir mitnehmen können“, sagte Flick. Auch Armel Bella Kotchap (FC Southampton) ist dabei.

Kommentar: Eine mutige Entscheidung

Der deutsche WM-Kader im Überblick

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg), Armell Bella Kotchap (FC Southampton)

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller (alle FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)