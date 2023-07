Die Handball-Bundesliga (HBL) führt zur Saison 2023/24 den Videobeweis ein. Die Entscheidung wurde bei der HBL-Versammlung am Mittwoch in Köln getroffen. Zum Einsatz kommen soll der Videobeweis unter anderem bei der Entscheidung über die Gültigkeit eines Treffers. Weitere Situationen sind Rote Karten sowie schwerwiegende und unfaire Aktionen, zu denen explizit auch das Simulieren gehört. Auch, wenn die Schiedsrichter Zweifel an einer Entscheidung haben, können die Videobilder zu Rate gezogen werden. Gleiches gilt für Aktionen innerhalb der letzten 30 Sekunden einer Partie, wenn diese entscheidend für den Spielausgang sind.