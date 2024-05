Regisseur Juri Knorr spielt nächste Saison noch einmal für die Rhein-Neckar Löwen. Das bekräftigte der 24-Jährige am Mittwoch in einem RHEINPFALZ-Interview. „Davon gehe ich aus“, sagte er. Knorr kündigte MItte April an, den Bundesligisten zu verlassen. Er hat eine Ausstiegsklausel. Vermutlich wechselt er nach Dänemark zu Aalborg Handbold.