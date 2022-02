In einem gestohlenen Auto sind am Freitag drei junge Männer auf der A63 erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen gegen 12 Uhr 30 zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Dreieck Kaiserslautern von einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern angehalten. Wie die Beamten feststellten, war das Auto erst am Morgen in Bayern als gestohlen gemeldet worden. Die Männer, die darin saßen, waren 19 bis 22 Jahre alt. Das Trio wurde vorläufig festgenommen; den Dreien werden laut Polizei 14 Autoaufbrüche in Bayern vorgeworfen. Der 19 Jahre alte Fahrer sei außerdem auf Drogen, dafür aber ohne Führerschein gewesen, so die Polizei. Der eigentliche Besitzer bekam das Auto und der Freistaat Bayern die Verdächtigen geschickt.