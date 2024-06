Die amtierende Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat zum zweiten Mal nacheinander und zum dritten Mal insgesamt beide Dressurtitel bei den deutschen Meisterschaften gewonnen. Zum Abschluss der Titelkämpfe im Sauerland siegte die 38-Jährige aus dem bayerischen Aubenhausen am Sonntag auf der 17 Jahre alten Goldstute Dalera in der Kür mit fast 90 Prozent aller Punkte vor Frederic Wandres, der tags zuvor im Spécial ebenfalls den zweiten Platz belegt hatte - er holte seine beiden Silbermedaillen mit zwei verschiedenen Pferden und hat beste Chancen auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen. Für diese ist Jessica von Bredow-Werndl gesetzt, sie muss in drei Wochen auch nicht in Aachen antreten und darf ihr Pferd schonen.

Mehr lesen Sie hier.

Auf Kür-Platz drei arbeiteten sich nach einem nicht so guten Start in die Meisterschaften Sönke Rothenberger und sein Wallach Fendi vor. Ohne Medaille fahren Isabell Werth und Quantaz heim. Für Paris hofft die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt auf ihre neue Stute Wendy de Fontaine, die in Balve wegen einer Prellung fehlte, in Mannheim im Mai allerdings bereits ihre Ausnahmequalitäten gezeigt hatte.