Kapitän Jean Zimmer wird dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen. Das hat der FCK am Donnerstag mitgeteilt. Der 28 Jahre alte Flügelspieler wird nach Klubangaben „zur Abklärung und Therapie einer gutartigen Darmerkrankung“ stationär im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern behandelt. Zimmer hatte schon zum Wiederauftakt nach der Winterpause beim 4:0-Sieg der Lauterer gegen den SV Meppen gefehlt. An diesem Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) erwartet der FCK Viktoria Berlin. Zimmer kam in der laufenden Saison zu 15 von 21 möglichen Drittliga-Einsätzen. Ein Treffer und zwei Torvorlagen stehen für den Pfälzer zu Buche.