Japan hat erstmals ein gemeinsames Militärmanöver mit Bodentruppen aus den USA und Frankreich angekündigt. Die japanischen Streitkräfte erklärten am Freitag, das Manöver werde vom 11. bis 17. Mai im Südwesten Japans stattfinden. Tokio strebt eine verstärkte militärische Zusammenarbeit mit westlichen Partnern an, um den chinesischen Territorialansprüchen in der Region entgegenzutreten. In der Verteidigungspolitik stützt sich Japan bislang auf den Verbündeten USA. Im Konflikt um Gebiete im Ost- und Südchinesischen Meer sucht die Regierung in Tokio aber weitere Verbündete. Paris hat strategische Interessen in diesen Meeresgebieten, da die Insel La Réunion im Indischen Ozean und Französisch-Polynesien im Südpazifik französische Hoheitsgebiete sind.