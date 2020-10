Der Aufruf der neuen Initiative „Pfalz Walnuss“, heimische Walnüsse zur Ölerzeugung an die Wasgau Ölmühle in Hauenstein (Kreis Südwestpfalz) zu liefern, findet riesige Resonanz. Eine Gesamtmenge von etwa 500 bis 1000 Kilogramm Nüssen hatte man sich für den Start laut Betriebsmitinhaber Timo Keller erhofft. Angemeldet wurden, wie er am Wochenende begeistert mitteilte, aber mittlerweile sogar schon insgesamt gut 2,5 Tonnen: „Wir werden erfreulicherweise mit Walnüssen überhäuft.“

Anfragen von Nussbaum-Besitzern kämen aus allen Teilen der Pfalz. Neue Angebote müsse man nun aber leider bereits ablehnen, wofür man um Verständnis bitte. Denn das neue Projekt – das auch die Vermarktung der Erzeugnisse umfasst – müsse schließlich erst einmal nach den Vorstellungen der Initiative ins Laufen kommen.

Die Vorbereitung der Walnüsse zum Verarbeiten in der Ölmühle erfolgt in der Offenbacher Südpfalzwerkstatt der Lebenshilfe Südliche Weinstraße. Diese soll laut Keller in den nächsten Tagen mit den nötigen kleinen Maschinen ausgestattet werden. Er geht davon aus, dass es das erste Öl mit dem Label „Pfalz Walnuss“ ab etwa Mitte November geben wird.

