Beim Final Four in der European League sind die Rhein-Neckar Löwen am Wochenende in Hamburg Außenseiter. Im Halbfinale geht es gegen die Füchse Berlin. Gleichwohl würde ein Erfolg im Europapokal eine schwache Bundesliga-Saison retten. DIE RHEINPFALZ hat die Löwen in der Vorbereitung besucht – und auch mit Regisseur Juri Knorr über seinen bevorstehenden Wechsel nach Dänemark gesprochen.