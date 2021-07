Die US-Wirtschaft hat im vergangenen Monat 850.000 neue Jobs geschaffen und damit deutlich mehr als erwartet. Besonders viele Neueinstellungen gab es im Juni in Restaurants, Bars, Hotels und im Freizeit- und Unterhaltungssektor, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Die US-Wirtschaft setzt damit ihre Erholung von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie fort.

Allerdings stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat leicht von 5,8 Prozent auf 5,9 Prozent, weil wieder mehr Menschen einen Job suchen. Rund 9,5 Millionen Menschen waren im Juni arbeitslos.

Auftrieb dank Corona-Lockerungen

In den USA werden schon seit Monaten die Corona-Beschränkungen gelockert oder gänzlich aufgehoben, was der Wirtschaft neuen Auftrieb gibt. Möglich wird das unter anderem durch die raschen Fortschritte bei der Impfkampagne in den ersten Monaten dieses Jahres, die zu einem deutlichen Rückgang der Infektionszahlen geführt hat. Allerdings ist das Tempo bei den Impfungen seit Mitte April deutlich zurückgegangen. Die USA werden das von Präsident Joe Biden gesteckte Ziel verfehlen, dass bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli 70 Prozent der Erwachsenen zumindest ihre erste Impfdosis erhalten haben. Derzeit liegt der Anteil bei 66,7 Prozent.