Um die Folgen des andauernden Lockdowns abzumildern, hat die Stadt Mannheim beschlossen, das Angebot an öffentlichen Erholungs- und Grünflächen zu erhöhen und den Herzogenriedpark ab Freitag, 29. Januar wieder zu öffnen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Eintritt zum Park ist frei. Die Anlage soll täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet haben. Danach sei ein Aufenthalt im Park nicht mehr gestattet, teilt die Stadt mit. „Den Herzogenriedpark als frei zugängliche Grünanlage für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen ist eine wichtige Entlastung, insbesondere mit Blick auf die dicht bebaute Neckarstadt und die dort wohnenden Familien,“ sagt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz

Sicherheitspersonal an den Eingängen

Der Park kann über den Haupteingang beim Neuen Messplatz sowie über die Eingänge bei der GBG-Halle und an der Wohnbebauung Herzogenried betreten werden. Hunde und Fahrräder müssen draußen bleiben und dürfen nicht mit in die Grünanlage genommen werden. Sicherheitspersonal an den Eingängen wird dies kontrollieren. Die Gesamtbesucherzahl muss zum Schutz der Besucher begrenzt werden. Wird diese überschritten, kann es zu einer Sperrung des Parks kommen.

Bürgermeisterin Dr. Diana Pretzell: „Da es sich hier im überwiegenden Teil um Grünfläche mit Spielplatzangebot handelt, können wir den Park für Besucher öffentlich zugänglich machen, ohne in Konflikt mit der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu geraten.“

Die Stadt bittet, sich auch beim Parkbesuch an die Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln zu halten. Vor und in den Toilettenanlagen sowie vor Tiergehegen und bei Warteschlangen vor Kiosken herrscht zudem Maskenpflicht.