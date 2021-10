Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft und dem frühen Aus bei den Olympischen Spielen hat Handball-Bundestrainer Alfred Gislason am Montag die Verjüngung des Kaders eingeläutet. Fünf Spieler stehen vor dem Debüt bei den Spielen gegen Portugal am 5. November und am 7. November. Darunter Rückraumspieler Hendrik Wagner von den Eulen Ludwigshafen.

Der Kader:

Tor: Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar)

Feld: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Paul Drux (Füchse Berlin), Hendrik Wagner (Eulen Ludwigshafen), Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Fabian Wiede (Füchse Berlin), David Schmidt (Bergischer HC), Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)