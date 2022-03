Die Kamera, die das Grab von Altkanzler Helmut Kohl auf dem Domkapitel-Friedhof in Speyer überwacht, soll abgebaut werden, ebenso der Zaun, der die letzte Ruhestätte neben der Friedenskirche St. Bernhard umgibt. Mit diesem Anliegen hat sich Speyers OB Stefanie Seiler (SPD) nun an Maike Kohl-Richter gewandt. „Während die Wünsche der Witwe nach einer Video-Überwachung und Umzäunung zur Verhinderung von Vandalismus in der Zeit nach der Beisetzung nachvollziehbar gewesen sein mögen, so ist es aus Sicht der Stadt an der Zeit, die Provisorien zurückzubauen – zumal es in der Vergangenheit keine Vandalismusprobleme am Grab gegeben hat“, teilte eine Stadtsprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Die Bitte der Stadt sei es, dass in absehbarer Zeit der endgültige Zustand des Grabes hergestellt wird. Seiler wolle Kohl-Richter zu einem persönlichen Gespräch einladen, „um eine einvernehmliche Lösung zu finden“.