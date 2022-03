Keine Punkte für die Adler Mannheim in der heimischen SAP-Arena: Gegen die Pinguins Bremerhaven setzte es am Freitagabend eine 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)-Pleite. Jan Urbas und Ross Mauermann (in Unterzahl) trafen für die Gäste. Bei den Adlern waren vor 7139 Zuschauern die Verteidiger Ilari Melart und Korbinian Holzer nach Verletzungspausen sowie Stürmer David Wolf nach überstandener Krankheit in den Kader zurückgekehrt. Die Chance zur Revanche gibt’s schon am Sonntag (14 Uhr) im hohen Norden.