Um ihre führende Position im Wachstumsmarkt China auszubauen, hat die Heidelberger Druckmaschinen AG ihre Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Masterwork verstärkt.

Vereinbart wurde eine gemeinsame Teilefertigung am Masterwork-Standort in Tianjin im Norden Chinas. Von der Zusammenarbeit profitiere Heidelberg vor allem an seinem Produktionsstandort in der Nähe von Shanghai, rund 1300 Kilometer weiter südlich gelegen. Die Zusammenarbeit in der Produktion sei ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit beider Unternehmen, sagte Heidelberg-Chef Rainer Hundsdörfer. China sei mit einem Umsatzvolumen von etwa 300 Millionen Euro der wichtigste Einzelmarkt für Heidelberg in der grafischen Industrie. Mit steigendem Bezug lokal gefertigter Teile erhöhe das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit in China deutlich. Die Masterwork-Group ist seit 2014 Vertriebspartner von Heidelberg und ist über eine Kapitalerhöhung von 69 Millionen Euro 2019 größter Ankeraktionär geworden.