Der international tätige Baustoffriese Heidelberg Cement hilft in den aktuellen Hochwassergebieten, so etwa im Ahrtal, in Bayern und in Italien. Das sagte Vorstandsvorsitzender Dominik von Achten auf RHEINPFALZ-Anfrage anlässlich der Präsentation der Halbjahresergebnisse am Donnerstag Das sei selbstverständlich, betonte der Chef des Dax-Konzerns. Auch die Belegschaft habe am Morgen in einer Mitarbeiterversammlung ihre Hilfsbereitschaft und den Wunsch zum Helfen geäußert. Tätig werde das Unternehmen mit drei unterschiedlichen Säulen, so von Achten: mit Geld „punktuell, da, wo ein Bezug dazu da ist und wo wir uns dadurch einen maximalen Effekt erwarten“, mit Material, wozu es derzeit wohl noch zu früh sei, und dort, wo es die räumliche Nähe erlaube, auch mit schwerem Gerät.