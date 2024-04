Dank des regionalen Netzwerks Südpfalz-Docs ist es in Offenbach an der Queich geglückt, für eine Hausarztpraxis einen Nachfolger zu finden. Tilo Bächle hat nach einer Schnupperassistenz im vergangenen Jahr die Praxis von Stefan Pister übernommen. Der 46-Jährige kommt aus dem Schwarzwald. Zuvor war er als Anästhesist tätig, bevor er sich dafür entschied, sich zum Allgemeinmediziner zu spezialisieren und dadurch näher an den Patienten zu sein beziehungsweise sie über Jahre hinweg medizinisch zu begleiten. Wieso es zu solch einem frühzeitigen Wechsel kam und was das für Patienten rund um Offenbach bedeutet, lesen Sie im ausführlichen Artikel.