Unbekannte haben am Mittwochabend rund 20 Rundhölzer auf die A63 bei Mehlingen geworfen. Ein Motorradfahrer stürzte deshalb und zog sich mehrere Knochenbrüche zu, wie die Polizei mitteilt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter die Hölzer von einem Wildschutzzaun nahmen, der in der Nähe der dortigen Autobahnbrücke steht, und diese dann von der Brücke auf die Fahrbahn Richtung Kaiserslautern warfen. Neben dem 38-jährigen Motorradfahrer überfuhren auch vier Autos die Hölzer. Der 38-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Wer zu dem Vorfall Angaben machen kann, soll sich unter Telefon 0631 3534200 oder per E-Mail an pastkaiserslautern.leitung@polizei.rlp.de melden.