Für die Morde am Ludwigshafener Firmenchef Ismail Torun und einem weiteren Geschäftsmann wird ein früherer Wellness-Unternehmer lange büßen. Offen ist, ob er wegen Gefährlichkeit über ein Haft-Ende hinaus weggesperrt bleibt. Der renommierte Pychiater Harald Dreßing hat Frankenthaler Richtern am Dienstag das Risiko erklärt und sich dafür unter anderem auf eine Psychopathie-Skala berufen. Für die werden 20 verschiedene Charakterzüge taxiert. Bekäme jemand in jedem Einzel-Posten den schlechtesten Wert, stünde er am Ende mit 40 Punkten da. Dreßing erläuterte: In Westeuropa gilt eine 25-Punkte-Bilanz traditonell als Extrem-Warnzeichen. Welche Summe bei seiner Analyse des Doppelmörders herauskam und wieso eine Therapie in diessen Fall sogar gefährlich sein könnte, steht im ausführlichen Artikel.