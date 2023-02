Heinrich Vollmer hat in seinem Weingut in Ellerstadt schon Millionen kleiner Flaschen für den Konsum über den Wolken abgefüllt – mit Weinen aus der Pfalz und aus Argentinien auch für die Lufthansa. Der Gutsherr ist einer der erfolgreichsten Winzer Deutschlands. Jetzt steht für ihn ein ganz besonderer Tag an. Mit Weitsicht hat der Winzer zwei Weingüter aufgebaut, eines in Ellerstadt im Kreis Bad Dürkheim und eines in Argentinien. Und er hat Partnerschaften geknüpft. Eine für ihn und sein Unternehmen ganz wichtige ist die mit der Lufthansa. Seit nun 50 Jahren beliefert er die Fluggesellschaft, seit 1973 werden Vollmer-Weine in 10.000 Metern Höhe ausgeschenkt.

