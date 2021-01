Von diesem Montag an sind im Bistum Speyer öffentliche Gottesdienste wieder möglich. Damit werde auf den Rückgang bei den vor Weihnachten noch sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenzwerten reagiert, teilte Generalvikar Andreas Sturm mit. Wichtig sei, dass die Abstandsregeln eingehalten und Ansammlungen vermieden werden. In Pfarreien, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz ab 200 auftritt, werde empfohlen, wieder auf öffentliche Gottesdienste zu verzichten. Davon ausgenommen seien Beerdigungen und Nottaufen. Von 27. Dezember bis zum 10. Januar hatte das Bistum die Gottesdienste ausgesetzt.

Evangelische Kirche: Entscheidung der Kirchengemeinden

Die Evangelische Kirche der Pfalz überlässt es den Kirchengemeinden zu entscheiden, ob vor Ort Gottesdienste veranstaltet werden, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Hygienerichtlinien der Landeskirche hätten sich bislang bewährt.