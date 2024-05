Ein Feuerwehreinsatz hat am frühen Dienstagnachmittag für Aufsehen in Wolfstein gesorgt: 21 Wehrleute aus Wolfstein und Lauterecken waren gegen 14 Uhr mit fünf Fahrzeugen wegen eines Zimmerbrands im Einsatz. Wie Wehrleiter Markus Böhmer berichtet, war zunächst ein Gebäudebrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei Handtücher auf einer heißen Herdplatte für die starke Rauchentwicklung sorgten. Böhmer: „Die glimmenden Handtücher haben wir aus dem Fenster geworfen und abgelöscht, die Wohnung in dem Mehrparteienhaus wurde belüftet. Das ist noch einmal glimpflich ausgegangen.“ Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet, und die zuvor evakuierten Bewohner durften wieder ins Haus zurück.