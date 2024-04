Nach 25 Jahren hat Winzer Hansjörg Rebholz, 66, aus Siebeldingen (Südliche Weinstraße) den Vorsitz des Verbands der Prädikatsweingüter (VDP) Pfalz an Franz Wehrheim, 36, aus Birkweiler (ebenfalls Südliche Weinstraße) übergeben. Wehrheim war zuvor sechs Jahre lang dessen Stellvertreter. Darüber informierte der VDP am Sonntag. Die neuen Stellvertreter sind Rebholz’ Sohn Hans Rebholz, 27, sowie Andreas Rings, 37, aus Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim).

„Wir möchten an die Erfolgsgeschichte der in der Pfalz umgesetzten VDP.Klassifikation anknüpfen und die Pfalz weiter stärken“, sagte Wehrheim. Weitere Aufgaben sieht er in der Sensibilisierung für einen Berufsstand, der mit der Natur arbeitet und von ihr lebt sowie mehr Aufmerksamkeit für das Handwerk.

Offiziell wird Hansjörg Rebholz am Freitag, 28. Juni, in Wachenheim verabschiedet.