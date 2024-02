Die Gemeinde Limburgerhof hat ihre kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen angewiesen, den Kindern keine Topfstelzen mehr zu Spielen zu geben. Das hat die Gemeinde auf ihrer Internet-Seite mitgeteilt. Ein solches Spielgerät, das aus einer langen Schlaufe und einem topfförmigen Fußstück besteht, hatte zu dem Unfall geführt, bei dem am 15. Februar ein vier Jahre altes Kind in der Kita Haus des Kindes gestorben ist. Das Mädchen hatte sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf einer Rutsche mit der Schlaufe der Topfstelze stranguliert.

In der Kita war am Donnerstag vergangener Woche die Betreuung in eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen worden, so die Gemeinde weiter. Am Mittwoch werde es eine Besprechung zwischen Träger und Kindergartenleitung über die Öffnungszeiten und die Platzzahl in der kommenden Woche geben.