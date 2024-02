Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das vierjährige Mädchen, das im Donnerstag in der Kita Haus des Kindes in Limburgerhof zu Tode gekommen ist, hat sich nach bisherigen Erkenntnissen mit einer sogenannten Topfstelze auf einer Rutsche stranguliert. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Das vierjährige Mädchen, das am Donnerstagnachmittag in der Kita Haus des Kindes in Limburgerhof gestorben ist, wurde am Montagfrüh in der Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.